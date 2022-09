Incidente in autostrada, schianto tra un'auto e un camion: 8 km di coda

Traffico in tilt sull'Autostrada A4 di Milano nel pomeriggio di giovedì 15 settembre a causa di un incidente tra un camion e un'auto verificatosi tra le uscite di Viale Certosa e Cormano (direzione Brescia).

Tutto è accaduto un attimo dopo le 17, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi. Nel sinistro è rimasta coinvolta una donna di 60 anni (la conducente dell'auto) che fortunatamente non ha riportato gravi traumi.

Il traffico sull'arteria stradale è completamente paralizzato. Secondo quanto appreso da MilanoToday ci sono code per circa 8 chilometri tra l'entrata della Rho-Fiera e Cormano; sulla carreggiata opposta, invece, si stanno verificando rallentamenti per curiosi.