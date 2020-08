Incidente sull'Autostrada A4, schianto tra due auto: gravissima una ragazza, traffico in tilt

Due auto devastate dall'impatto e una ragazza di 28 anni trasportata in codice rosso all'ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A4 nel tratto tra Marcallo-Mesero (direzione Torino) nella mattinata di lunedì 3 agosto.

Tutto è successo intorno alle 7.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza e l'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi. Le condizioni della 28enne sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un elicottero in codice rosso. La giovane, estratta dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo. Le sue condizioni sono critiche.

A causa dell'incidente si sono formate diverse code lungo l'autostrada in direzione del capoluogo piempontese.