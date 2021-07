Incidente sull'Autostrada A4, auto si ribalta dopo lo schianto con un camion: grave una ragazza

Un'auto ribaltata e una ragazza di 26 anni trasportata in codice rosso in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A4 Milano-Torino, nel tratto tra le uscite di Rho e Arluno, nella mattinata di lunedì 5 luglio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 7, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday l'auto della giovane si sarebbe ribaltata dopo un violento tamponamento con un camion che la precedeva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La 26enne è stata estratta dalle lamiere contorte dell'auto dai pompieri e accompagnata all'ospedale di Legnano con la massima urgenza. Secondo quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico, sull'arteria stradale si sono formate alcune code.