Incidente sull'autostrada A4, schianto tra due tir: grave un 40enne

Incidente tra mezzi pesanti sull'Autostrada A4 Torino-Milano nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre. Due camion si sono scontrati sulla corsia di accelerazione dopo l'area di servizio "Rho Sud" in direzione Milano. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito.

Tutto è accaduto poco prima delle 14, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso, nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone. Il camionista a bordo del mezzo che ha causato il tamponamento è rimasto incastrato all'interno della cabina ed è stato estratto dai pompieri. Successivamente è stato affidato ai sanitari ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice rosso al Niguarda; ha riportato un trauma cranico e alla gamba. Le sue condizioni sono critiche.

Meno gravi, invece, le condizioni del 44enne alla guida dell'altro mezzo, portato in codice verde al Galeazzi. La passeggera a bordo dello stesso mezzo, una donna di 43 anni, ha rifiutato le cure. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, intervenuta sul posto per i rilievi.

Incidente in A4, morto un camionista

All'alba di martedì 5 dicembre un camionista di 58 anni ha perso la vita in un incidente sull'A4. L'uomo, alla guida di un camion, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un pilone di cemento armato all'altezza dell'uscita di Sesto San Giovanni-Cinisello Balsamo. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un furgone.