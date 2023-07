Incidente in autostrada, violento schianto sull'A4: gravissimo un uomo

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Torino nella notte tra venerdì e sabato 8 luglio. Due automobili si sono tamponate nel tratto tra la Barriera Ghisolfa e Alluno (in direzione del capoluogo piemontese). Ferito gravemente un uomo di 46 anni, trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Legnano.

Tutto è accaduto qualche minuto dopo la 1.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che l'incidente sia frutto di un tamponamento.

Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. La centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e un'automedica per soccorrere i due feriti: una donna di 47 anni e un uomo di 46. La 47enne ha rifiutato i soccorsi mentre l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sarebbero delicate.

Per permettere le operazioni di soccorso e ripristino della sede stradale parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. Sull'A4 in direzione Torino si sono formate code per 2km tra le uscite di Rho e Arluno.