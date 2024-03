Incidente sull'Autostrada A4 a Milano: traffico in tilt

Traffico in tilt per un incidente venerdì mattina sull'Autostrada A4, tra la Barriera Milano Est e l'uscita Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo. Poco prima delle 7 un'auto e una moto si sono scontrate.

Lo schianto, che in un primo momento sembrava molto grave, per fortuna ha provocato solo un ferito non grave. Si tratta del motociclista, un 54enne, trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tre equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanze e un'automedica.

Per fare i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novate. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.