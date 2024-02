Incidente tra camion in autostrada: grave uomo incastrato tra le lamiere

Grave incidente tra due camion e un furgone lunedì mattina, lungo l'Autostrada A4 in direzione Torino. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni dei soccorritori, è un uomo di 47 anni, rimasto schiacciato nella cabina di guida.

Lo schianto, all'altezza di Arluno (Milano), nei pressi del Ponte sul Ticino, è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto si sono precipitati l'automedica, l'ambulanza e l'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), in codice rosso. Con loro, gli uomini del Distaccamento volontario di Inveruno e della sede centrale di via Messina dei vigili del fuoco. Per liberare il ferito dalle lamiere.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, il furgone si sarebbe incastrato sotto uno dei tir. Una volta liberato dalle lamiere, il 47enne è stato affidato alle cure del 118.

Per gestire il traffico - rallentato ma l'autostrada è rimasta aperta - e stabilire la dinamica dello scontro tra i tir, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Torino. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte.