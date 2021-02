Grave incidente sull'Autostrada A4, 31enne intubata sul posto va via con l'elisoccorso

Coinvolte in totale nove persone, per fortuna la maggior parte dei pazienti sta bene

Solo una persona in gravi condizioni, un'altra in ospedale in codice giallo e altre sette medicate sul posto: la Venezia Torino, nel tratto Capriate Trezzo Sull'Adda. Il bilancio dell'incidente avvenuto sabato pomeriggio, alle 14.30, lungo l'autostrada A4, è tutto sommato positivo, visto il numero di persone coinvolte. Purtroppo, però, c'è una donna in prognosi riservata al San Gerardo di Monza.

Si tratta di una 31enne, intubata sul posto, a seguito dei gravi traumi riportati. La paziente è stata poi portata via in elisoccorso. In ospedale, stavolta a Vimercate, è finita anche una 15enne. Le sue condizioni però non destano preoccupazioni. Tutti gli altri coinvolti - uomini e donne tra i 19 e 52 anni - hanno rifiutato il trasferimento al nosocomio.

Oltre al personale dell'azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con tre ambulanze, un'automedica e l'elicottero, erano presenti anche i mezzi dei vigili del fuoco. Sulla dinamica dell'incidente che ha coinvolto diversi veicoli non c'è ancora chiarezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novate per fare i rilievi e gestire l'emergenza.

L'incidente sull'A4: foto