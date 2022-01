Incidente sull'Autostrada A8, lunga coda tra Milano e Varese

Lunga coda lungo l'Autostrada A8, tra Milano e Varese, nelle prime ore dell'alba di lunedì 31 gennaio. A causa di un incidente tra le uscite Origgio Ovest e Legnano, avvenuto poco prima delle 6, il traffico è rimasto bloccato con oltre due chilometri di coda in direzione Varese, come comunicato da Autostrade per l'Italia.

Sul posto dell'incidente - al chilometro 16.3 - l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un'automedica in codice rosso, poi declassato a verde e giallo. In totale sono nove le persone coinvolte nell'incidente e controllate dai soccorritori, hanno tra i 24 e 53 anni.

La dinamica dell'incidente non è ancora nota. La polizia stradale ha gestito la situazione e realizzato i rilievi. Presenti anche diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.