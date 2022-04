Incidente sull'Autostrada A4: lunga coda di 7 km

Coda di 7 km tra Capriate e Cavenago, in direzione Milano, per un incidente stradale lungo l'Autostrada A4, nella mattinata di giovedì. Autostrade per l'Italia consiglia a chi si dirige verso Milano l'entrata Cavenago; uscita consigliata provenendo da Brescia: Dalmine.

L'incidente, nel tratto Trezzo Cavenago/Cambiago, è avvenuto pochi minuti prima delle 7. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo, poi declassato a verde. Stando alle prime indicazioni nello scontro sono rimaste coinvolti un paio di veicoli e le persone a bordo delle auto erano due: due uomini di 36 e 52 anni.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, che ha anche gestito l'intenso traffico che si è formato per permettere ai soccorritori di lavorare.