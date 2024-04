Cadono con la moto in autostrada: feriti un ragazzo e una ragazza

Una ragazza di 16 anni e un ragazzo 22 sono rimasti feriti in un incidente stradale lungo l'Autostrada A4, nel tratto Arluno Rho, in direzione Milano. I feriti viaggiavano su una moto con la quale sono caduti.

L'incidente è avvenuto alle 15.30 di sabato. Il traffico lungo la strada è rimasto rallentato per permettere ai soccorritori di lavorare. Secondo le prime informazioni sul posto sono intervenuti quattro equipaggi con due ambulanze e due automediche. Non sarebbero in pericolo di vita.

Per fare i rilievi, sull'A4 sono arrivati gli agenti della polizia stradale.