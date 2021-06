Incidente sull'Autostrada A4, motociclista in gravi condizioni

Traffico rallentato lungo l'Autostrada A4, in direzione Milano, per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un motociclista. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di martedì.

Secondo le prime informazioni del 118, il centauro sarebbe un uomo di 40 anni. Le sue condizioni sono gravi a causa dei vari traumi, dovuti all'incidente. Il personale sanitario, arrivato con ambulanza e elisoccorso, lo ha trasportato per via aerea all'ospedale Niguarda, in codice rosso.

L'incidente è avvenuto all'altezza del polo fieristico di Rho. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale per fare i rilievi. Stando alle prime indicazioni non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il traffico è stato bloccato per permettere soccorsi e rilievi.