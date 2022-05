Incidente in A4, schianto tra un'auto e un furgone: 4 morti

Quattro morti e due feriti, uno gravissimo. È il bilancio del tragico incidente tra un'auto e un furgone avvenuto sull'autostrada A4 Torino-Milano nel tratto tra le uscite di Marcallo-Mesero e Arluno (in direzione del capoluogo lombardo).

Tutto è accaduto intorno alle 9:45 ma l'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polstrada Milano est, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l'impatto tra i due mezzi, un Ford Transit e una Toyota Yaris, è avvenuto sulla corsia di sorpasso. Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto 5 ambulanze, due elicotteri e un'automedica, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Per 4 persone - due uomini di 35 anni, uno di 30 e uno di 44 - i soccorsi sono stati inutili: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Altre due persone (un 30enne e un 49enne) sono stati estratti dalle lamiere e accompagnati in ospedale. Uno di loro è in condizioni critiche.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi l'autostrada è stata chiusa al traffico tra Marcallo e Arluno. Sull'arteria stradale si sono formate code per diversi chilometri.