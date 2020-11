Incidente sull'A4, camion si ribalta e perde il carico di sabbia sull'asfalto: traffico in tilt

Incidente sull'Autostrada A4 Torino-Milano: un camion che trasportava sabbia si è ribaltato perdendo il carico sulla carreggiata nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre.

L'incidente, avvenuto intorno alle 15, si è verificato tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, in direzione Milano, come riportato da NovaraToday. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale novarese, con l'aiuto di un'autogru, che stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l'area.

L'incidente ha causato rallentamenti al traffico, con 4 chilometri di coda tra Novara Est e Marcallo. Fortunatamente non sembra esserci nessun ferito grave.