Incidente sull'Autostrada A4: schianto ad alta velocità tra due auto

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sull'Autostrada A4 nella mattinata di lunedì, poco prima delle 7. Lo scontro, avvenuto nel tratto tra l'uscita Marcallo, Mesero, Malpensa e quella di Arluno, ha coinvolto tre persone una delle quali è finita in ospedale.

Si tratta di un uomo di 46 anni. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, il 46enne ha riportato una ferita frontale e dolori dorsali e alla schiena. È stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo. Le persone che viaggiavano sull'altra vettura non sono stati trasferiti in ospedale.

Oltre al personale sanitario, intervenuto con un'automedica e due ambulanze, nel luogo dello schianto sono arrivate anche le volanti della polizia stradale Novara Est. A loro il compito di fare i rilievi per stabilire la dinamica dell'accaduto.