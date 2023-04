Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4 per un incidente

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4 nel Milanese. A causa di un incidente avvenuto intorno alle 12 di venerdì la circolazione è rimasta bloccata, nel tratto tra la Barriera Milano Est e l'uscita Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo.

Nel punto dello scontro, non è ancora chiaro quante auto siano rimaste coinvolte, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novate e il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Nella carambola, stando a quanto riportato dal 118, nessuno sarebbe rimasto ferito in modo serio.

Autostrade per l'Italia segnala che il traffico è rimasto rallentato in direzione Torino per permettere soccorsi e rilievi.