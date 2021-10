Incidente sull'Autostrada A4: coda di oltre 2 km, giovane di 22 anni all'ospedale con trauma cranico

Traffico in tilt sull'Autostrada A4, nel tratto Rho Barriera Milano Ghisolfa, in direzione Milano, per un incidente stradale avvenuto alle 16.30 di giovedì.

Dalle prime informazioni diffuse dalla Satap, la società che gestisce quel tratto di arteria, lo schianto si è verificato al chilometro 120+500. La coda è di 2 chilometri, in aumento alle 17.30. Da quello che risulta, un'automobile ha tamponato un furgone.

Il bilancio, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, è di un ferito grave. Dalla centrale operativa hanno allertato due ambulanze e l'elisoccorso. Al termine delle operazioni di soccorso, il conducente dell'auto, un giovane di 22 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con trauma cranico commotivo, trauma al volto e traumi agli arti inferiori.

Oltre al personale del 118, sull'A4 sono arrivate le volanti della polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale.