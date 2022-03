Incidente sull'Autostrada A4: tre feriti dopo lo schianto tra due auto

Quattro ambulanze e un'automedica a sirene spiegate, e poi polizia stradale e vigili del fuoco. È il numero di soccorritori intervenuti sull'Autostrada A4 nel tratto Rho Arluno, in direzione Torino, dopo un incidente stradale tra due auto all'1 di domenica. Tre in tutto le persone ferite.

A riferire l'accaduto è il 118, intervenuto con tutti gli equipaggi in codice rosso, poi declassato a verde. La paziente che ha riportato i danni maggiori è una donna di 66 anni, conducente di una delle auto. Ha riportato un trauma al volto per l'esplosione dell'airbag, ed è finita all'ospedale di Magenta. Gli altri due feriti viaggiavano nella seconda vettura: una 27enne, passeggera, e un uomo di 34 anni, conducente auto, che ha riportato un trauma a una caviglia. Entrambi sono stati portati al San Carlo in verde.

Il traffico è rimasto rallentato per permettere i soccorsi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale.