Incidente a catena sull'autostrada a Milano: traffico in tilt. Video

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4 a Milano per un incidente. Nello schianto, un tamponamento a catena, sono rimasti coinvolti vari veicoli ma nessun automobilista è rimasto ferito in modo grave.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di martedì, esattamente nel tratto Milano viale Certosa - Cormano, direzione Venezia. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con un paio d'ambulanze. I feriti, tre ragazzi di 24, 25 e 33 anni, non sono gravi e sono stati soccorsi in codice verde.

Per fare i rilievi sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Novate e il personale di Autostrade. La società che gestisce il tratto di strada ha informato gli automobilisti con questo messaggio: "(Dal km 125 - direzione: Trieste) Coda tra nodo di Pero e Cormano per incidente". In mattinata c'era stato un grave incidente sull'Autostrada A1, all'altezza San Donato Milanese