Incidente sull'A4, schianto tra un'auto e un camion: 8km di coda

Incidente e traffico paralizzato. Nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile lungo le corsie dell'autostrada A4 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto all'altezza del chilometro 133,5 tra Cormano e Sesto San Giovanni.

In seguito allo schianto, avvenuto poco dopo le 15, nel tratto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza insieme alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l'Italia. Nello schianto non si sono registrati feriti gravi: è rimasto coinvolto un 43enne che però non ha fatto ricorso alle cure ospedaliere.

Come riferito da Autostrade per l'Italia, le operazioni di soccorso per il sinistro sono terminate intorno alle 15:45 circa. "Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda verso Brescia" specificano dalla società.