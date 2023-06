Incidente sull'autostrada A4: traffico in tilt verso Milano

Incidente sull'autostrada A4 Torino-Milano nella tarda mattinata di giovedì 8 giugno. Alcuni mezzi, tra cui un camion, si sono tamponati nel tratto tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, in direzione del capoluogo lombardo. Sono in corso le operazioni di soccorso. Pare ci sia una persona gravemente ferita.

Tutto è accaduto poco prima delle 12.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, secondo quanto trapelato pare che si sia trattato di un tamponamento in cui è rimasto coinvolto anche un camion.

Per il momento sono in corso le operazioni di soccorso. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso, oltre i vigili del fuoco. Per permettere le operazioni e i rilievi è stata chiusa parte della carreggiata. Sull'arteria stradale si sono formati oltre due chilometri di coda.