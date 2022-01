Incidente sull'auostada A7 a Binasco: morto un medico

Una donna di 39 anni è morta in un incidente sull'Autostrada A7 Milano-Genova nella serata di giovedì 20 gennaio.

Tutto è accaduto poco dopo le 20 all'altezza di Binasco, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada ma tre automobili, tra cui quella della 39enne, medico che lavorava in ospedale di Milano, sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento. La 39enne, trovato in arresto cardiaco, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Matteo di Pavia dove è morta poco dopo.

Gravi anche le condizioni di un altro 41enne, trasportato in condizioni disperate al Policlinico. Indenne, invece, il terzo ferito: un uomo di 47 anni che ha riportato solo lievi contusioni. L'esatta dinamica di quello che è successo è al vaglio della polizia stradale. Non è escluso che una delle auto coinvolte sia rimasta in panne e poi si sia verificato il tamponamento.