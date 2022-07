Incidente in autostrada alle porte di Milano: morto un uomo

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente tra due auto avvenuto sull'Autostrada A8 Milano-Varese con le prime luci di venerdì 15 luglio. Lo schianto si è verificato intorno alle 5 nel tratto tra Busto Arsizio e l'innesto con la A36 Pedemontana (in direzione Varese), dove due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata.

Sul posto sono intervenute in codice rosso due ambulanze e un'automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne. Altri due uomini di 38 e 52 anni sono rimasti coinvolti nel sinistro, ma non hanno riportato gravi conseguenze.

Autostrade per l'Italia ha chiuso il tratto in cui è avvenuto l'incidente sia per permettere le operazioni di soccorso che i rilievi e il ripristino della carreggiata. "Chi viaggia verso Varese deve uscire a Busto Arsizio, dove si sono formati 2 km di coda, e dopo aver percorso la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Gallarate", ha fatto sapere la società. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.