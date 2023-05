Incidente sull'Autostrada A8: camion finisce fuori strada e perde il carico

Incidente sull'Autostrada A8 nella mattinata di mercoledì 24 maggio: un camion che stava viaggiando in direzione Milano è uscito fuori strada perdendo il carico. L'autista è rimasto illeso, ma sull'arteria stradale si sono formate code per diversi chilometri in direzione del capoluogo lombardo.

Tutto è accaduto poco prima delle 8 tra le uscite del vareotto di Castronno e Solbiate Arno, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente del camion, un uomo di 40 anni, abbia perso autonomamente il controllo del mezzo.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi è stata chiusa al traffico parte della carreggiata; si sono formate code per circa 4 km in direzione Milano, a causa di diversi curiosi si sono formate code e rallentamenti anche in direzione Varese.