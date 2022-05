Incidente sull'autostrada A8: schianto tra due auto, un furgone e un tir

Incidente sull'Autostrada A8 Varese-Milano nella mattinata di lunedì 30 maggio: all'altezza di Busto Arsizio si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto due automobili, un furgone e un tir. Due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 9 sulla carreggiata in direzione del capoluogo lombardo, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti (una donna di 42 anni e un uomo di 55) erano apparse gravi tanto che la centrale operativa del 112 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: sono stati stabilizzati dai sanitari e accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso di Legnano e Busto Arsizio.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada sono state chiuse al traffico temporaneamente due corsie dell'autostrada, ciò ha creato qualche chilometro di coda in direzione Milano. La situazione è tornata alla normalità nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.