Incidente a catena sull'Autostrada A8: traffico in tilt. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Traffico in tilt lungo l'Autostrada A8 venerdì mattina, in direzione Varese, per un incidente stradale che ha coinvolti diversi veicoli, incluso un mezzo pesante. Lo schianto si è verificato poco dopo le 9, nel tratto tra lo Svincolo A4 e Fiera Milano.

Nella carambola nessuno è rimasto ferito in modo grave. L'Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta con due equipaggi, in codice giallo, per soccorrere un 56enne e un 58enne.

Oltre ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade. Ancora da chiarire la dinamica dell'episodio.