Incidente in autostrada: oltre 7 chilometri di coda

Incidente sull'autostrada A8 Milano-Varese nel pomeriggio di martedì 4 aprile: due automobili si sono urtate tra le uscite di Origgio e Legnano (direzione Varese).

Tutto è accaduto un attimo prima delle 16.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il sinistro sia stato causato dal tamponamento tra due automobili. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco. Non risultano persone gravemente ferite.

Secondo quanto ricostruito da MilanoToday si sono formati circa 7 chilometri di coda in direzione Varese (dal casello di Lainate fino a poco prima dell'uscita di Legnano); code per curiosi anche in direzione del capoluogo lombardo.

Aggiornamento

"Alle ore 17:50 circa, sulla autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Origgio ovest e Legnano verso Varese, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 13, che ha visto coinvolte tre autovetture - si legge in una nota di Autostrade per l'Italia -. (...) Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in diminuzione verso Varese. Agli utenti diretti verso l’Aeroporto di Malpensa, si consiglia di proseguire lungo la A4 Milano-Brescia verso Torino, uscire allo svincolo di Marcallo Mesero e proseguire lungo la SS336 in direzione di Malpensa".