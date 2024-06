Incidente a catena in autostrada: coda di 5 km verso Milano

Il bilancio in termini di feriti è leggerissimo: solo un uomo di 42 anni non grave. Meno leggero quello relativo al traffico con code che hanno raggiunto anche i 5 chilometri. Sono le conseguenze di un incidente a catena lungo l'Autostrada A8, tra Varese e Milano, nel tratto tra l'uscita Arese/Lainate e l'uscita per l'A50 Tangenziale Ovest.

Nello schianto, avvenuto dopo le 10 di giovedì, sono rimaste coinvolte quattro auto. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta con un'ambulanza in codice giallo. Presente anche la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Autostrade per l'Italia ha comunicato che l'incidente è avvenuto all'alteza del km 6,5 e che la lunga coda si è creata tra Legnano e il bivio con la Tangenziale Ovest in direzione Milano. "A chi è diretto verso Milano - scrivono - consigliamo di uscire al casello di Castellanza e rientrare a Milano Fiera dopo aver percorso la viabilità".