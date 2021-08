Incidente lungo l'Autostrada A9: traffico in tilt

Coda in aumento lungo l'Autostrada A9, nel tratto tra le uscite di Saronno e Turate, a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì.

Attorno alle 17.15, per cause ancora da accertare si è verificato lo schianto. E, secondo le prime informazioni, un'auto si sarebbe ribaltata.

L'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta sul posto con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Ci sarebbero due persone coinvolte, una delle quali è una donna di 74 anni.

Sul posto è presente anche la polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Varese. Stando a quanto comunica Autostrada.it in direzione Svizzera ci sono almeno 2 chilometri di coda.