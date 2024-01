Incidente sull'Autostrada Milano-Varese: cinque chilometri di coda

Incidente sull'autostrada A8 Milano-Varese nella mattinata di lunedì 15 gennaio: tre auto si sono scontrate nel tratto tra uscite di Legnano e Castellanza (direzione Varese) intorno alle 8.30. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone - tra cui un bimbo di un anno -, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

Tutto è successo poco dopo le 8.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi.

Inizialmente i feriti rimasti coinvolti nel tamponamento sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente non è successo nulla di grave, tutti i feriti sono stati accompagnati in codice verde e giallo nei pronto soccorso della zona. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. A causa del sinistro si sono formate code per cinque chilometri tra il bivio con la A9 e Castellanza.