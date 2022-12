Incidente sulla superstrada per Malpensa: utilitaria si ribalta

Incidente sulla superstrada dell'aeroporto di Malpensa nella mattinata di sabato 10 dicembre: una Lancia Y guidata da una ragazza di 23 anni si è ribaltata nel tratto tra Cardano/Ferno e Gallarate (in direzione A8).

Tutto è accaduto intorno alle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la 23enne - per cause in corso di accertamento - abbia perso il controllo dell'utilitaria ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. Inizialmente le sue condizioni erano sembrate disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

La giovane, estratta dalle lamiere dai pompieri, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso. Secondo quanto trapelato le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per eseguire tutti i rilievi del caso.