Incidente in autostrada, furgone tampona un veicolo di trasporto cavalli. Un ferito grave

L'uomo ferito nello schianto è in codice rosso e in prognosi riservata

Incidente stradale lungo l'autostrada A4 Torino-Trieste nella mattinata di lunedì 31 maggio. Lo schianto è avvenuto alle sette e dieci di mattina, secondo quanto riferisce Areu (Azienda regionale di emergenza e urgenza), e ha riguardato un furgone che ha tamponato un camioncino adibito al trasporto di cavalli.

L'incidente è avvenuto in direzione Piemonte, tra Marcallo-Mesero e Novara. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze, da Milano e Magenta, e l'elicottero dal Niguarda. In ausilio anche i vigili del fuoco di Milano e, per la ricostruzione della dinamica, la polizia stradale di Torino.

E' gravemente ferito un uomo di 46 anni per il quale è stato disposto il trasferimento in codice rosso - e in prognosi riservata - al Niguarda di Milano.