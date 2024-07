Tamponamento a catena sull'A8, 9 coinvolti e traffico in tilt

Tamponamento a catena tra varie automobili lungo l'autostrada A8 Milano-Varese a Busto Arsizio, in direzione Milano, nel pomeriggio di giovedì 4 luglio. A causa dello schianto, occorso poco dopo le 6 coinvolgendo vari veicoli, si è verificata una coda di oltre 4 chilometri, secondo quanto segnala Autostrade per l'Italia.

Secondo quanto si apprende, le persone coinvolte sono in tutto 9, dai 15 ai 61 anni. Sul posto si sono precipitati tre mezzi di soccorso: un'automedica e due ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco di Varese e la polizia stradale di Novate Milanese, per i rilievi dell'incidente e per mettere in sicurezza la carreggiata.

Tre persone sono state portate al pronto soccorso di Legnano in codice verde, mentre le altre sei persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto.