Milano, incidente sull'A1: traffico in tilt verso Bologna, code per oltre 10km

Traffico in tilt sull’A1 Milano-Bologna nel pomeriggio di giovedì 28 gennaio a causa di un incidente stradale. Lo schianto si è verificato intorno alle 16.30 nel tratto fra San Donato e San Giuliano Milanese (direzione Sud).

L’esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara ma secondo una prima ricostruzione sembra che un furgone e una Fiat Punto si siano scontrati. Un impatto violento, tanto che in un primo momento le condizioni di uno dei feriti, un ragazzo di 23 anni, sembravano gravi: la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, fortunatamente il 23enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi sono state chiuse al traffico la prima corsia e quella di sorpasso causando circa dieci chilometri di coda in direzione Sud.