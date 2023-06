Incidente a Milano per il calciatore del Milan Bakayoko (che viene circondato dai fan)

Il calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko è stato protagonista di un piccolo incidente stradale con la sua auto a Milano. Il centrocampista era alla guida della sua Lamborghini Urus gialla quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con un'altra vettura. Il tamponamento è avvenuto in piazzale Piola, giovedì mattina.

Il video del calciatore, ancora seduto al posto guida, ma circondato da giovani fan che lo chiamavano per nome è finito sui social network ottenendo subito molte reazioni, anche sarcastiche visto che in passato Bakayoko era stato protagonista anche di un battibecco con la polizia.

Bakayoko in auto dopo l'incidente

Frame del video di MilanoBellaDaDio