Auto travolge una bambina di 7 anni mentre va a scuola

Attimi di paura nella mattinata di venerdì, in via Guido Ucelli di Nemi a Milano, dove una bambina di 7 anni è stata travolta da un'auto mentre andava a scuola.

La piccola è stata investata mentre attraversava la strada intorno alle 8.20. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo perché per fortuna le condizioni della minore non sono così delicate. Ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita al Fatebenefratelli.

L'automobilista si è fermata per prestare soccorso alla piccola studentessa, stando a quanto riferito dalla polizia locale. I ghisa sono arrivati in via Ucelli di Nemi con diverse pattuglie per fare i rilievi.