Bimbo di 3 anni investito a Milano mentre attraversa sulle strisce

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre, quando un'auto l'ha investito. A causa dell'incidente, avvenuto verso le 7.30 in via Carlo Bertolazzi, zona Feltre, un bambino di tre anni è finito all'ospedale.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. Per via di un trauma al volto, il piccolo è stato trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi di Città Studi.

In corso i rilievi, affidati agli agenti, per accertare la dinamica del sinistro. L'automobilista dopo l'impatto si è regolarmente fermato per chiamare i soccorsi e attendere l'arrivo dell'ambulanza. Al momento non è ancora chiaro se il bimbo fosse a piedi o sul sellino della bicicletta di sua mamma.