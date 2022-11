Ragazzino di 14 anni morto sotto un tram a Milano

Un ragazzino di 14 anni è stato travolto e ucciso da un tram Atm in via Tito Livio, zona Calvairate a Milano. Il minore, secondo le prime informazioni, era in bicicletta ed è finito sotto un tram nei pressi di una scuola, all'angolo con via Alberto Einstein. L'incidente è avvenuto attorno alle 8.15 di martedì.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del giovanissimo ciclista da sotto il tram. Per il piccolo non c'era nulla da fare. Il personale sanitario, arrivato in codice rosso su automedica e ambulanza, non ha potuto fare nulla per salvare il 14enne, morto sul colpo.

La dinamica dell'episodio è affidata alla polizia locale, arrivata con diverse pattuglie. Con loro anche il personale dell'Azienda trasporti milanesi. Il tram viaggiava sulla corsia centrale, esclusiva e riservata per il passaggio delle carrozze tranviarie. Al momento non è chiaro per quale motivo il ragazzino è finito lì. Dal punto dove vengono effettuati i rilievi sembra che l'impatto tra il giovane e il tram sia avvenuto sul lato destro del mezzo Atm, quello che costeggia la corsia delle auto.

Il tram coinvolto nell'incidente è uno della linea 16. Atm ha informato i passeggeri che tutte le vetture della linea sono sostituite da bus tra viale Umbria e via Monte Velino.