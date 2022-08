Drogato, senza patente e col gesso: arrestato il pirata che ha ucciso il bimbo 11enne

Omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Questa l'accusa con la quale è stato arrestato Nour Amdouni, il 20enne che lo scorso 9 agosto aveva travolto e ucciso con una Smart il piccolo Mahanad Moubarak, 11 anni, mentre andava in bicicletta in via Bartolini, periferia nord di Milano.

Il pirata dopo aver investito il bambino era scappato, per poi costituirsi dopo circa 4 ore, mentre le forze dell'ordine erano già sulle sue tracce. Oltre a guidare senza patente che, come già emerso, non aveva mai conseguito, Amdouni, come spiega adesso la procura, era sotto l'effetto di droga (thc) e aveva "la gamba sinistra ingessata".

Mahanad Moubarak, che non aveva ancora compiuto 12 anni, era di origine egiziana. In base a quanto ricostruito, stava pedalando da piazza Firenze in direzione piazza Prealpi, quando la Smart è sopraggiunta, a velocità molto sostenuta, e l'ha investito senza lascargli scampo: il bimbo è spirato sul colpo.