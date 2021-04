Bambino travolto da un'auto in piazzale Nizza a Milano

Tragedia sfiorata venerdì pomeriggio in piazzale Nizza a Milano dove un bambino di 11 anni è finito "sotto" un'auto. Fortunatamente il minore non è in pericolo di vita anche se ha riportato una brutta frattura scomposta a una gamba.

L'incidente stradale, confermato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto alle 17.30. Ambulanza e automedica sono arrivate nel piazzale a sirene spiegate e in codice "rosso", poi declassato a "giallo" dopo che il personale sanitario ha verificato che il giovane paziente non era in pericolo di vita. Immobilizzato l'arto inferiore lesionato è stato subito trasportato al vicinissimo ospedale Niguarda.

Immediato l'intervento anche della polizia locale per fare i rilievi e comprendere la dinamica. Non è chiaro come l'11 sia stato investito dall'auto. Il traffico è rimasto rallentato attorno al piazzale per permettere il lavoro di soccorritori e agenti.