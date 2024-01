Grave incidente stradale a Gaggiano (Milano): bimbo travolto

Attimi di grande apprensione per un bambino di un anno rimasto ferito un incidente avvenuto a Gaggiano (Milano). L'episodio si è verificato intorno alle 7.30 di giovedì, in via Papa Giovanni XXIII. La dinamica non è ancora nota.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Per il piccolo è stato necessario il trasporto in ospedale in elicottero. I soccorritori lo hanno trasferito al Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in giallo.

Per fare i rilievi e comprendere la dinamica dell'incidente a Gaggiano sono intervenuti gli agenti della polizia locale del consorzio Fontanili.