Bimbo di 11 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali

Un bambino di 11 anni è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali, mentre rientrava da scuola. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi ma è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di mercoledì in via Montello, a Seregno (Monza Brianza).

Sul posto è intervenuta la polizia locale, come riferisce MonzaToday. Alla guida dell'auto c'era un 37enne residente in provincia di Milano. Il giovanissimo è stato soccorso da un'ambulanza e un'automedica. I sanitari dopo aver valutato i parametri clinici dell'11enne ne hanno disposto il trasporto all'ospedale di Desio in codice giallo.

Stando alle dichiarazioni fornite agli agenti della locale il 37enne, che è risultato negativo all'alcoltest e che fortunatamente procedeva a velocità ridotta, non si sarebbe accorto della presenza sulle strisce del bambino investito.