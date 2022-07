Incidente a Milano, bimbo di 2 anni investito da un furgone

Un bambino di 2 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un furgone. L'incidente nel pomeriggio di lunedì 4 luglio, verso le 17, in via dei Crollalanza, zona Navigli.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Milano. A causa di una frattura scomposta alla gamba, il piccolo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono stabili e per lui è escluso il pericolo di vita.

Gli agenti del comando di via Beccaria hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, che al momento non è ancora chiara. Il piccolo, comunque, al momento dell'impatto si trovava con i genitori.