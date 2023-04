Tragico incidente, bimbo di 11 anni travolto e ucciso da un'auto

Un bimbo di 11 anni è stato travolto e ucciso da un'auto in via Buonarroti a Monza nel pomeriggio di giovedì 27 aprile.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 16.30 e l'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione di MonzaToday sembra che l'incidente sia avvenuto all'altezza del civico 189: proprio in quel punto - per cause in via di accertamento - il bimbo è stato travolto da una Mini Countryman guidata da una donna di 50 anni residente a Brugherio (Monza).

L'impatto è stato violentissimo, tanto che il ragazzino è rovinato sull'asfalto battendo violentemente la testa. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso del San Gerardo. Purtroppo è stato tutto inutile: il bambino è morto poco dopo.

Gli agenti della Locale hanno cristallizzato la scena dell'incidente e effettuato tutti i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se l'11enne fosse da solo al momento dell'incidente. La 50enne è stata sottoposta a tutti gli accertamenti di rito. Rischia l'accusa di omicidio stradale.