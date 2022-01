Il bambino dell'incidente di Locate stabilizzato e trasferito

È stato stabilizzato e trasferito in un altro ospedale il bambino di 7 anni che nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio è arrivato all'Humanitas di Rozzano (Milano) in condizioni disperate dopo essere rimasto gravemente ferito nell'incidente tra tre auto avvenuto sulla strada statale 412, all'altezza di Locate di Triulzi, hinterland sud di Milano.

Il piccolo, che si trovava in macchina con la mamma, una donna di 40 anni, era stato estratto dalle lamiere dai soccorritori che l'avevano trovato in arresto cardio circolatorio e poi trasportato in ospedale, in codice rosso, con manovre di rianimazione in corso. All'Humanitas i parametri del bambino si sono stabilizzati; da lì è stato trasportato in un'altra struttura, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nello stesso nosocomio rozzanese era arrivata anche la madre, con un lieve trauma al torace ma in forte stato di choc.

A rimanere feriti nel sinistro anche un 60enne, che si trovava alla guida ed era stato portato in giallo a San Donato per un trauma al torace; una 41enne, anche lei alla guida, portata in giallo a Melegnano, sempre per un trauma toracico e sua figlia, una bambina di 10 anni, trasportata in giallo a Melegnano per un trauma all'addome. I rilievi per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente, che potrebbe essere stato causato dall'improvviso malore di uno dei conducenti, sono affidati alla polizia locale di Locate.