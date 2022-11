Si schianta nella notte contro il guardrail: morto un uomo

L'impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo. Grave incidente nella notte a Baranzate, dove un uomo di 52 anni - nato a Bollate, ma residente a Magenta - ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto poco prima delle 3.30 in via dell'Innovazione, a poche decine di metri dallo svincolo della tangenziale Nord.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il 52enne avrebbe perso il controllo del veicolo - una Fiat 600 modello vecchio - e si sarebbe schiantato contro il guardrail. All'arrivo dei medici del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, il guidatore era in arresto cardiocircolatorio e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rho, cui spetterà adesso di ricostruire le cause e la dinamica del tragico incidente. Pochi comunque i dubbi: nello schianto non sarebbero coinvolti altri mezzi.