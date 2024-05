Schianto nella notte tra auto: feriti 4 giovanissimi

Due auto si sono schiantate a Basiglio (Milano) poco prima delle 2, questa notte. Sono rimasti feriti, in modo serio, 4 giovanissimi, dai 19 ai 23 anni.

Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati in via Schumann, poco prima di una rotatoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico oltre ai vigili del fuoco da Milano per liberare i feriti e mettere in sicurezza la sede stradale.

I ragazzi, stabilizzati in loco, sono stati trasportati all'Humanitas di Rozzano e al San Paolo da due ambulanze inviate da Areu 118. Non sono in pericolo di vita, nonostante i traumi.

I militari, dopo aver effettuati i rilievi, sanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.