Incidente a Milano, travolto da un'auto mentre attraversa la strada: gravissimo

Un ragazzo di 24 anni è in coma al Niguarda dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava Bastioni di Porta Nuova a Milano all'alba di domenica 27 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 5 all'altezza di via Solferino, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato il giovane sarebbe stato travolto da un'automobile mentre si trovava al centro della carreggiata.

L'impatto è stato violentissimo tanto che il ragazzo è stato sbalzato sull'asfalto per circa 7 metri. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 24enne è stato intubato e accompagnato in coma al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sono critiche.

Travolto e ucciso da un'auto a Cesano Boscone

Poche ore prima, intorno alle 20 di sabato, un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile sulla Nuova Vigevanese a Cesano Boscone.