Beatrice Dell'Orto, l'addestratrice di cani morta in un incidente sull'A4

Beatrice Dell'Orto è morta probabilmente all'istante. L'impatto tra il suo Volkswagen Caddy e un camion sull'Autostrada A4 è stato tremendo. Il furgone guidato dalla donna, 33 anni, ha tamponato il tir, infilandosi in parte sotto il cassone del mezzo pesante. Un incidente che per dinamica - la parte anteriore del Caddy era totalmente accartocciata - avrebbe lasciato poco scampo a chiunque.

Dopo lo schianto, avvenuto tra la barriera di Ghisolfa e l'uscita di Certosa - in direzione Venezia, nella tarda mattinata di mercoledì 22 febbraio, il traffico lungo l'autostrada è rimasto paralizzato. Tutto è successo alle 12.30, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza, arrivata con due equipaggi su ambulanza e automedica.

L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi; secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione del capoluogo lombardo quando, per cause ancora da accertare, il furgone ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva finendo sotto il cassone.

Chi era Beatrice Dell'Orto

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Beatrice Dell'Orto. I pompieri, tuttavia, hanno estratto un pit bull che era all'interno del cassone e che è sopravvissuto all'incidente.

I cani per Beatrice Dell'Orto erano molto. Il suo lavoro infatti era quello di addestratrice cinofila. La ragazza, residente a Seregno, faceva parte dell'Associazione tutela allevamento e addestramento cinofilo italiano (Ataaci). "Ovunque tu sia ora rimarrai sempre nei nostri cuori. Difficile pensare di non rivederti più, il campo sarà vuoto, ma tutti i cani avranno il ricordo del tuo lavoro, della tua professionalità, della tua pazienza" scrive in un commosso ricordo chi Beatrice la conosceva.

Incidente al casello: morte due donne

È il secondo incidente mortale in pochi giorni in quel tratto di strada. Nella notte tra venerdì e sabato 18 febbraio due donne - Laura Amato e l'amica, 59 anni, Claudia Turconi - erano morte alla barriera di Milano Ghisolfa, a 2 chilometri di distanza dallo schianto che ha ucciso Dell'Orto. Le due donne erano ferme al casello a ritirare il biglietto quando sono state travolte e uccise da un uomo di 39 anni alla guida di una Lancia Musa. Sull'incidente è stata aperta una inchiesta coordinata dal procuratore Paolo Filippini.