L'ultimo dono di Beatrice, morta a 17 anni cadendo dal motorino: donati i suoi organi

L'ultimo gesto d'amore. Saranno donati gli organi di Beatrice Zaccaro, la ragazzina di 17 anni vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte di sabato 27 maggio a Seregno, in Brianza. Cadendo dal motorino insieme a un amico 16enne - alla guida senza patentino -, avrebbe sbattuto violentemente la testa, finendo in coma. E poi non si è più risvegliata.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e un giorno dopo è morta all'ospedale Niguarda di Milano. Adesso la famiglia, distrutta dal dolore, ha deciso di donare gli organi e di salvare così altre vite.

Secondo quanto emerso la ragazzina viaggiava in sella a uno scooter insieme a un giovane di 16 anni di Desio che dai primi accertamenti non avrebbe avuto il patentino. I due si erano conosciuti poco prima ed erano andati a mangiare un panino insieme in un fast food e stavano raggiungendo il gruppo di amici da cui si erano separati. Per cause in corso di accertamento la giovane è caduta a terra, battendo la testa e perdendo così conoscenza. Alle quattro e mezza della notte erano intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.